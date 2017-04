João Tomás: “O meu melhor dérbi tem a marca do pesadelo do Benfica”

Se há jogos que ficam para a vida, são os dérbis. Felizmente, na minha longa carreira tenho, não um, mas dois de que me lembro sem esforço, ambos com o Sporting. O primeiro aconteceu no final da época 1999/2000, tinha eu chegado à Luz em janeiro, ainda nervoso para me impor na equipa.

Foi um jogo estranho. O Benfica já não tinha hipótese de ser campeão, mas ir a Alvalade era - e é - sempre especial. Bastava o Sporting empatar para ganhar o título e acabar com o jejum de 18 anos, o que não aconteceu por pouco. Já não sei a quantos minutos do fim, na sequência de uma falta sobre mim, o árbitro marca um livre direto e Sabry faz o 1-0, impedindo que fossemos os 'convidados' da festa.

Na época seguinte, ainda antes do Natal, recebemos o Sporting na Luz, e fui o protagonista do dérbi do qual ainda me falam na rua: em menos de cinco minutos fiz dois golos, após substituir o Van Hooijdonk, que marcou o primeiro golo da partida. Ficou 3-0, foi um jogo espetacular, uma alegria tremenda, apesar de não durado muito.

O Mourinho, que viera para o lugar de Jupp Heynckes há três meses, nessa noite ou no dia seguinte demitiu-se. Ficámos à toa, sem perceber o que se passava, tanto mais que o Inácio tinha sido despedido do Sporting por causa da derrota.

Para mim foi uma grande tristeza, pois era uma época em que estava em excelente forma, tinha-me afirmado como titular, fora chamado à seleção e marcara dois golos aos eternos rivais, depois de ter feito um esforço terrível para recuperar a uma lesão no joelho contraída uma semana e meia antes do dérbi. Comecei no banco, depois de 15 dias antes ter marcado um hat-trick em Guimarães. Foi tipo ir do inferno ao céu e cair num pesadelo.

No futebol, como na vida, tudo pode mudar de um instante para o outro. Veio o Toni, ainda houve uma série de jogos positivos, mas após o empate com o Boavista em casa - que viria a ser campeão nacional contra todas as previsões -, até ao final da época, foi uma trajetória penosa.

Um descalabro que acabou com o Benfica em 6º lugar, o pior resultado de sempre.

Enfim, o que vale é que estes dérbis entre Sporting e Benfica, em casa de um ou de outro, são sempre especiais, como será o de sábado. Vou ver sossegado em casa, como gosto nestes jogos, agora mais tranquilo na condição de adepto. Não sou de apostas, nem de totobola nem Placard, mas se tivesse de o fazer era certamente um jogo de tripla. E esperemos que seja um jogo sem casos, em que os dirigentes se comportem à altura, em vez de andar tudo à bofetada. Que ganhe o melhor!