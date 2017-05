Uma temporada de tristeza (o campeonato podia ter sido bom, mas não foi...)

Foi sim a temporada do quase, a temporada do talvez, a temporada da mais que certa incerteza, das estatísticas futebolísticas, quase místicas, quiçá artísticas, dos desejos, dos desenhos, dos dejetos, de equipas sem rasgo, sem rosto, feitas de restos, sem rumo, sem raça, manifestos projetos de mau futebol.

Começamos a sonhar, para a seguir amaldiçoar, e então praguejar, para, no fim encarar a verdade de frente. O futebol nacional está mal servido. De jogadores, treinadores, esquemas táticos, árbitros, adeptos, comentadores.

O Benfica é risível. O FCP, uma piada de mau gosto. O Sporting, uma desgraça.

Assim se fez e desfaz uma longa temporada com nada para apresentar. Assim se apresenta um futebol que deixa muito a desejar, sem festa, sem fogo, sem chama, sem brio, estio de um campeonato sem graça, desgraça de uns, parca consolação de poucos, na lenta agonia de uma temporada.

O mais que bem-vindo título europeu não trouxe nada ao nosso campeonato. Pelo contrário, levou o resto de talento que ainda cá andava. Como num pós-guerra apocalíptico, deixou apenas imberbes desqualificados e veteranos em fim de ciclo. Os grandes contentam-se com títulos requentados, os demais exultam com migalhas.



É sofrível, mas já não sofro. Uma temporada como esta é bem melhor que gastar fortunas numa clínica de desintoxicação. Até ver, estou livre da maldição que é ser um ferrenho adepto do futebol, este maldito desporto capaz de tornar medieval a mais avançada e desenvolvida sociedade. O futebol para mim acabou, com ou sem vídeo-árbitro…

As guerras de palavras venceram. Os adeptos perderam e perderam-se entre esta e aquela promessa, este e aquele lampejo, este e aquele ensejo de que tudo ia ser diferente.

Uma triste e longa temporada.

Valha-nos a SPORTV e o campeonato espanhol.

Amém.