O videoárbitro só não acertou com o Benfica

Primeira jornada. Jogos dos três grandes. Videoárbitro sem necessidade de intervenção no jogo do Sporting. Muita intervenção no jogo do FC Porto e sempre com razão. Péssima decisão no jogo do Benfica com o Braga.

Queres ver que o VAR tem óculos encarnados?

Vamos por partes. No jogo do Sporting com o Desportivo das Aves não houve golos duvidosos. Foi tudo limpo e claro. Vitória por 2-0 dos leões sem discussão. O videoárbitro em descanso.

Jogo FC Porto-Estoril. Com o resultado em 0-0, Aboubakar marca um belo golo de calcanhar. Invalidado e bem pelo fiscal de linha. Estava adiantado. Não sei se o videoárbitro se pronunciou. Mas se o fez concordou. E bem.

Mais tarde, já com o resultado em 1-0, novo golo invalidado, desta vez a Jesus Corona. Bem, de novo, o fiscal de linha. O videoárbitro ou concordou ou ficou caladinho. Bem, outra vez.

Antes tinha havido um lance no interior da área do FC Porto, em que um jogador dos azuis e brancos chuta a bola, que bate involuntariamente no braço de Danilo. Não havia razão para penálti. Bem o fiscal de linha e o videoárbitro.

Finalmente, na sequência de um livre, Marcano marca o quarto golo dos portistas. O fiscal de linha do outro lado da bancada central invalida. Mal. O árbitro recorre ao videoárbitro. Bem. E o videoárbitro valida o golo. Muito bem. O árbitro sanciona igualmente o lance. Corretíssimo.

DR

E finalmente o jogo Benfica-Braga. O Benfica ganhava por 2-1 já na segunda parte. Hassan, avançado do Braga, faz o golo do empate. Invalidado e bem pelo fiscal de linha (?) ou pelo videoárbitro. O egípcio estava adiantado. O Benfica faz depois o 3-1.

E pouco depois Ricardo Horta faz o 3-2. Invalidado pelo fiscal de linha (?) ou pelo videoárbitro. Não se sabe. Mas a decisão é péssima. Erradíssima. Do lado de cá, o lado direito da defesa do Benfica, Seferovic vem pachorrentamente a avançar, colocando em jogo Ricardo Horta. Curiosamente, só vi o lance em que aparece Seferovic numa plano da televisão - nas outras, os realizadores optaram por um plano mais apertado, onde Seferovic já não se vê nos écrans – e assim, qualquer espectador que esteja a ver o jogo em casa, dirá sem hesitações que foi fora-de-jogo. Mas não foi.

Daí a pergunta: nos jogos em casa do Benfica, quem faz a realização? Quem disponibiliza as imagens ao videoárbitro? Quem as edita depois para as televisões? Como é que na TVI24 se via Seferovic e, por exemplo, na SIC, com o plano apertado, ele já não aparecia? Mistério! Queres ver que o videoárbitro também usa óculos encarnados?