Seria uma loucura punir com penálti todas as mãos dentro da área. Sabem porquê?

O Diabo desceu à Terra

Não acontece sempre, felizmente. Mas aconteceu quarta-feira, no jogo entre os rivais de Lisboa.

O Diabo desceu à Terra, que é como quem diz à relva. E para assinalar, com estrondo, a sua presença, brindou-nos não com um nem com dois… mas com cinco lances de possível/alegada mão na bola e todos bem dentro das áreas!

Já se sabia que o dérbi tinha todos os condimentos para ser vibrante. O que não se sabia é que seria tão fértil em situações tão subjetivas como aquelas.

Esta quarta-feira, em pouco mais de noventa minutos, aconteceu de tudo: dedos, braços, mãos, punhos, antebraços, cotovelos e afins. Como alguém disse meio a brincar, meio a sério, não há quem resista a tanta chuva de meteorito.

Levando agora a coisa para a reflexão que se impõe – menos humorada, mais séria – a verdade é que as situações de “mão na bola/bola na mão” são uma valente dor de cabeça para qualquer equipa de arbitragem.

Recordo o caro leitor que, em dezembro último, discutimos esta questão noutro artigo de opinião aqui plasmado. Na altura, partilhámos convosco o que diz a letra da lei e o que dizem todas as recomendações sobre este tipo de jogadas. Para quem não se recorda, fica a garantia: são vários parágrafos de sugestões sobre como bem punir estas situações.

Mas há algo que a boa vontade do legislador não conseguiu nem consegue contrariar: a enorme subjetividade de análise que decorre de cada uma.

É que, ao contrário de outras infrações (como empurrar, carregar, saltar sobre ou rasteirar), o uso de mãos e braços na bola só é punível quando, no entender do árbitro, o jogador fizer um movimento deliberado. Ou seja, tem de haver um ato voluntário daquele para que se assinale falta.

Mas, bolas, como se mede isso? Como se consegue aferir o que se passa na cabeça de um defesa quando este joga a bola com a ponta dos dedosi?

Será que o movimento que ele fez foi deliberado? Ou o contacto na bola foi apenas fortuito? Será que ele levou o braço deliberadamente em direção à bola? Ou será que foi esta que foi direitinha à mão dele? Será que a posição dos seus braços era a normal para o seu movimento defensivo? Ou será que aqueles ocupavam uma área que não era suposto ocuparem naquele contexto? Será que ele teve tempo de tirar a mão dali? Ou será que não teve?

São perguntas a mais e tempo a menos.

Se, por alguns segundos, conseguirem distanciar-se das emoções e olhar para esta questão com pragmatismo e abertura de espírito, perceberão que estamos perante uma grande chatice. Sabem qual é a maior prova? É que a maioria destes lances não se conseguem decifrar, nem depois de rever o enésimo ângulo, da enésima repetição, do enésimo slow motion.

E se isso é verdade para os adeptos, confortavelmente instalados em suas casas, sem suor, sem adrenalina nem pressão… imaginem para o homem do apito, plantado à flor da relva, com transpiração a escorrer e holofotes na cara? E imaginem como se sentirá o outro árbitro, agora aprendiz de VAR, rodeado de écrãs, pressionado pelo cronómetro, pelo seu colega de campo e pela obrigação ética de ver tudo bem e tudo rápido?

Não é coisa fácil. Acreditem.

Bem, mas diagnosticado o problema, há que olhar para as soluções.

De que modo poderia a lei resolver este problema? Que ferramentas poderiam ser encontradas para trazer mais justiça e eficácia a esta questão?

Há quem diga que uma boa ideia seria passar a punir todas as mãos/braços seria uma solução perfeita. Assunto arrumado.

Eu digo que seria uma loucura. Sabem porquê? Porque íamos estar a ser brutalmente injustos para todos os jogadores que estivessem de frente, de lado ou de costas e que vissem a bola bater-lhe nos braços ou nas mãos, sem terem feito qualquer gesto ou movimento nesse sentido. Sem terem culpa. E isso sim, seria injusto. Muito injusto.

Mas pior. Se isso fosse assim, seria bar aberto à batota. Iam crescer as tentativas de “tiro ao alvo”. E vários jogadores perceberiam que picar a bola direitinha para os braços de um defesa seria uma forma bem engraçada de sacar uns penáltis e, quem sabe, uns quantos cartões também. Seria um fartote. E o mais certo era que os jogos passassem a ter 20 penáltis e 50 faltas.

Obrigado, mas não, obrigado.

Querem outra solução mais extremista? Cortar os braços dos jogadores.

Podemos passar à frente?

Não. A verdade é que não há magia nem ilusão que resolva esta questão. E não há, aparentemente, forma exequível de acabar com essa coisa horrível da subjetividade, da interpretação, da leitura que é feita no momento, por quem apita.

Dizem que, se não tem solução, solucionado está.

Ainda assim, não desisto. Por isso, permitam-me as seguintes dicas a quem de direito:

1. Senhores árbitros: estejam particularmente atentos a este tipo de lances, sobretudo aos que ocorrem no interior das áreas (devido às potenciais consequências para o jogo). Antecipem, esperem o inesperado. Estejam particularmente concentrados no um para um ou nos cruzamentos com vários jogadores pela frente. Não receiem em recorrer ao VAR (ou às imagens em campo) sempre que protocolarmente o lance vos ofereça essa solução. As armas são para se utilizar. E fora do campo… vejam e revejam imagens com situações destas. Lances vossos e dos vossos colegas. Analisem-nos em conjunto, procurem sintonias, uniformizem critérios, discutam-nos. Aperfeiçoem o olho, o sentir e todos os outros sentidos em prol da melhor decisão. The more I train… the luckier I get.

2. Senhores jogadores, treinadores, dirigentes, jornalistas e adeptos: a única coisa que podem fazer é conhecer a lei. Saber o que diz sobre isto. Estudem-na. Informem-se. Evitem os carimbos (é, não é… foi, não foi) porque há lances que não os têm. O futebol não é uma ciência exata e raramente permite unanimidades.

Confiem em quem toma as decisões dentro do campo. Os mesmos que por vezes erram contra a vossa equipa são os que seguramente já a beneficiaram. Involuntariamente. Compreendam a dinâmica do jogo jogado, de cada jogada, de cada disputa. O futebol tem fisicalidade e contacto. Aprendam a vê-lo sem se tornarem reféns da realidade ilusória das imagens.

O futebol continua a investir milhões em muitas áreas, mas jamais arranjará dinheiro para resolver coisas tão simples… como os lances de bola na mão e mão na bola.

Dá que pensar, não dá?