Os remates dos polícias

A Justiça está a cercar o futebol? Nada disso: o futebol é que está a cercar a sociedade e talvez por isso deixou de conseguir manter a Justiça em cativeiro. Nada é tão discutido nas nossas televisões como “a bola”, cujos artistas estão por todo o lado, dos “shampoos” aos créditos bancários e no topo das listas dos mais ricos. Em Paris, há um cidadão que ganha quatro mil euros por hora, cem mil por dia, três milhões por mês.

O que se passa lá em baixo no relvado só é relevante para os euros que se trocam fora dos estádios. Depois, ainda há as apostas desportivas online e tudo com o que mexem: segundo o “DN”, 288 milhões de euros por jornada da nossa modesta Liga, sendo que um confronto entre dois dos três grandes pode movimentar mais de cem milhões.

