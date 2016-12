Hoje joga o tanque lá na frente

Durante quase 99% do tempo que leva no FC Porto, ele foi um patão feio para quase toda a gente que segue o clube. Mas, na última partida, saiu do banco e, à cabeçada, disparou um míssil que ajudou a equipa a virar o resultado e a ganhar. Por isso, e talvez por ser a Taça da Liga, o belga Laurent Depoitre é titular.

Os dragões defrontam o Feirense no derradeiro jogo de 2016, para o qual NES fez várias alterações - incluindo, numa delas, João Carlos Teixeira, que se estreia a titular esta época.

FC Porto: José Sá; Maxi Pereira, Boly, Marcano e Alex Teles; Rúben Neves, João Carlos Teixeira e Hector Herrera; Brahimi, Depoitre e Jesús Corona.