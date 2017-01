FC Porto divulga vídeo do ato de vandalismo ao escritório de advogados de Adelino Caldeira

O FC Porto divulgou um vídeo retirado de uma câmara de vigilância do escritório de advogados de Adelino Caldeira, administrador da SAD portista, no qual se vê um homem munido de uma lata de spray a pintar nas paredes do dito edifício.

O vídeo, com uma duração de 4m27 segundos, tem um título à cabeça - “A quem interessa dar a ideia de divisão entre os adeptos do FC Porto?”.

Recorde-se que alguns imóveis de elementos ligados ao FC Porto (Adelino Caldeira, Alexandre Pinto da Costa e Fernando Madureira) foram vandalizados após o empate do FCP com o Paços de Ferreira.