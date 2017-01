Danilo de volta, o resto na mesma

Frente ao Moreirense foi expulso e frente ao Moreirense volta: Danilo é a única alteração ao onze de Nuno Espírito Santo face ao jogo com o Paços de Ferreira, depois de cumprir castigo após aquele estranho vermelho na Taça da Liga.

De resto, o técnico do FC Porto aposta na mesma equipa na tentativa de voltar às vitórias no campeonato, esta tarde, no Dragão.

Assim, o FC Porto vai entrar em campo com: Casillas, Maxi, Marcano, Felipe, Alex Telles; Danilo, Óliver Torres, Herrera, Corona; Diogo Jota e André Silva

Acompanhe aqui, na Tribuna, todas as incidências da partida, com início marcado para as 18h00.