Cheguei e já sou titular (e há extremos no onze de NES)

Olá a todos, o meu nome é Soares, cheguei e sou titular. E logo num clássico.

O brasileiro é o destaque no onze do FC Porto que joga esta noite com o Sporting no Dragão. Além de Soares, que tira o lugar a Diogo Jota e fará companhia a André Silva no ataque, Nuno Espírito Santo deixa Herrera no banco e aposta num sistema com extremos, neste caso Corona e Brahimi.

Assim, o FC Porto entrará em campo com: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Óliver, Brahimi, Corona; Soares e André Silva.