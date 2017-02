162 jogos, 504 golos e 8 factos a discutir sobre o Vitória de Guimarães - FC Porto

Facto 1: O Vitória de Guimarães e o FC Porto já se encontraram 162 vezes.

Facto 2: Desses 162 encontros, saíram 504 golos, mas a balança pesa mais para um lado. O FC Porto marcou 361 e o Guimarães 143.

Facto 3: E se puséssemos as vitórias numa outra balança, o FC Porto seria claramente mais "rechonchudo". É que a equipa de Espírito Santo conta com 103 vitórias e o Guimarães soma apenas 23.

Facto 4: O marcador registou o mesmo número de golos para cada equipa 36 vezes. Sim, significa que houve 36 empates (em 162 jogos).

Facto 5: Quanto à Liga NOS, há que referir que o FC Porto se encontra em segundo lugar (47 pontos) e o Guimarães em quinto (35 pontos). Derrotas? O Porto conta com uma e o Guimarães com cinco. As duas equipas contam com cinco empates e mais golos marcados do que sofridos.

Facto 6: A maior vitória do Guimarães contra o FC Porto foi em casa, em 1944/45, por 3-0. Na segunda volta, no Dragão, o clube reagiu e derrotou o Guimarães por 10-0 (o quê?!). Em 1953/54, a história repetiu-se e o FC Porto voltou a golear o adversário pelas mesmas 10 bolas a zero.

Facto 7: Nos últimos 25 encontros entre as duas equipas, o clube do Dragão tem-se mostrado mais em forma. Soma 21 vitórias, contra uma única do Guimarães.

Facto 8: Curiosamente, o atual treinador do Guimarães, Pedro Martins, já passou pelo FC Porto. Em 2004/2005, foi treinador adjunto do clube. Mais curioso não há - ou então sim. Nuno Espírito Santo também já teve a sua "dose" de Guimarães. De 1992 a 1996, foi o treinador principal da equipa.