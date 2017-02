Não era um bocadinho assim que faltava ao Porto. Era um Tiquinho assim

Devia ser mais difícil acertar no onze do FC Porto do que acertar num alvo com uma mão no dardo, outra no guiador, dentro de um carro em movimento - e, ainda assim, há quem execute este truque o que torna a adivinhação da equipa portista no exercício mais complicado que se conhece.

É ver este onze, em Guimarães, que Nuno Espírito Santo fez alinhar: Danilo, Herrera, André André e Brahimi. Nem Óliver. Nem Corona. E um 4-4-2 estranho, com Herrera a descair para a direita, André André a fazer de oito e às vezes de dez, e Brahimi a tentar esticar o jogo à esquerda.

Convenhamos, era de todo improvável que NES mudasse tanto depois daquilo que o FCP fizera na primeira-parte contra o Sporting: uma entrada forte e destemida, com dois extremos abertos e talento e imprevisibilidade um bocadinho por todo o lado. Em Guimarães, contra o Vitória que não tinha Marega e Hernâni (ambos emprestados pelos portistas) e deixou de ter Soares (que entretanto foi para o Porto), o técnico portista terá decidido jogar pelo seguro - deu músculo e fibra, tirou imaginação.

E o resultado disto foi uma primeira parte jogada a meio-campo, de canela contra canela e finca-pé, e duas ocasiões de golo, ambas para o FC Porto. Numa delas, Soares fez o 1-0, aproveitando um remate, quero dizer, uma espécie de remate de André Silva que resultou em assistência apenas, e só, porque o brasileiro trouxe algo novo a esta equipa. Algo que não se ensina e que nasce contigo: intensidade. Soares é um tipo chato. E Soares vai a todas.

Se a teoria do antropologista Raymond Dart estiver certa - ele dizia que todos os homens descendem de dois primatas, do chimpanzé (mais agressivo) ou do bonobo (menos agressivo) - já sabemos a linhagem de Soares. Em dois jogos, o brasileiro a quem chamam de Tiquinho marcou três golos e de repente a história da falta de objetividade e da ineficácia portista já passou à História.

Na segunda parte, Pedro Martins, com aquele semblante carregado de falso calmo, fez o que lhe o competia tentando mexer no jogo ou pelo menos na cabeça dos jogadores. O Vitória entrou mais pressionante, subiu no terreno, pôs à prova a versão melhorada de Marcano, obrigou Danilo a correr e a fazer mais faltas, e o FC Porto foi perdendo a guerra no meio-campo.

Foi então que NES refez a estratégia, pondo Corona no lugar de André Silva (segundo jogo consecutivo a ser substituído) e abrindo o ataque de dois, para três: dois extremos, um avançado. Com isto, Herrera e André André aproximaram-se de Danilo e a guerra no centro equilibrou-se a tempo de começar a lançar contra-ataques para explorar o espaço nas costas do Guimarães.

O encontro partiu-se, bola cá e bola lá, a coisa podia cair para qualquer um dos lados, mas aterrou direitinha no pé de Diogo Jota, que fez o 2-0 após um disparate do guarda-redes Douglas. O português entrara para o lugar de Brahimi, voltou aos golos (o último fora a 7 de dezembro) e ‘matou’ o jogo quando este estava a entrar na zona de ninguém.

O FCP está outra vez a um ponto da liderança e passou o ciclo apertado sem um arranhão e com duas boas crónicas para contar: ganhou ao Sporting e ao Vitória. E O Benfica joga na terça-feira contra o Borussia e no fim de semana vai a Braga.

Aceitam-se apostas.