Operação Fénix. Pinto da Costa foi o primeiro arguido a entrar no tribunal

O presidente do FC Porto foi o primeiro arquido do processo Operação Fénix a entrar no tribunal, instalado no quartel dos bombeiros de Guimarães, onde começa esta manhã o megajulgamento deste caso. Pinto da Costa estava acompanhado pelo seu advogado Gil Moreira dos Santos, que depois voltou a sair para entrar pela porta lateral para o local destinado aos advogados dos arguidos.

O segundo arguido a entrar na sala onde vai decorrer a primeira sessão do julgamento foi o antigo jogador do Boavista Frechaux, arguido por ter recorrido aos serviços de segurança privada para resolver uma cobrança difícil de um cheque.

O advogado do principal arguido – o gerente da empresa de segurança SPDE, "Edu" –, Artur Marquês, tinha dito anteriormente em declarações à televisão que vai provar a inocência do seu constituinte, que é acusado de 22 crimes, designadamente o de associação criminosa.

A Operação Fénix é um processo relacionado com a utilização ilegal de seguranças privados. O julgamento vai decorrer no quartel dos Bombeiros Voluntários daquela cidade, uma vez que a Comarca de Braga não dispõe de uma sala com capacidade para acolher tanta gente, entre arguidos, advogados e forças policiais.

Os arguidos respondem por associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada, extorsão, coação, ofensa à integridade física qualificada, ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte, tráfico, posse de arma proibida e favorecimento pessoal.