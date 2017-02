Danilo de volta ao onze. E Rúben Neves não sai de lá

Poupado no último encontro do campeonato nacional, Danilo está, como já era de esperar, de volta ao onze de Nuno Espírito Santo.

O que não seria de esperar era que Rúben Neves continuasse nos titulares, mas é isso mesmo que vai acontecer no encontro desta noite com a Juventus. O bonito golo que marcou frente ao Tondela terá convencido o técnico portista, que deixa André André no banco. Hector Herrera também está de regresso ao onze.

Assim o FC Porto vai entrar esta noite em campo com: Iker Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Rúben Neves, Herrera, Brahimi; Soares e André Silva.

Já a Juventus jogará com: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Siga todas as incidências desta 1.ª mão dos oitavos-de-final da Champions na Tribuna. Basta clicar aqui.