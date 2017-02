Isto é notícia - o miúdo maravilha não joga de início

Quando as coisas se começaram a entortar contra a Juventus - no julgamento torto de Alex Telles e das duas faltas para cartão que fez em cinco minutos -, Nuno Espírito Santo teve de sacrificar alguém e esse alguém foi André Silva. O miúdo nem quis acreditar quando se sentou no banco, nem a meio da primeira parte.

Hoje, tem de acreditar que começa a partida contra o Boavista também no banco, e a olhar para uma equipa do FC Porto com muitas alterações: Óliver volta para o lado de Danilo, André deve ser a nova companhia de Soares na frete e Boly é o companheiro de Marcano lá atrás.

Acompanhe o jogo AQUI, em direto, na Tribuna Expresso, a partir das 20h15.

FC Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Boly, Ivan Marcano e Alex Telles; Danilo, Óliver Torres, Brahimi e Jesús Corona; André André e Soares.