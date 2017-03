Não se toca em equipa que goleou

Nuno Espírito Santo prometeu competir contra a equipa que é pentacampeã italiana e lhe ganhou, por 2-0, há duas semanas, no Estádio do Dragão. Para o fazer escolheu praticamente a mesma equipa que, nas últimas duas jornadas do campeonato, marcou 11 golos. Só mudou uma coisa, porque Alex Telles fez asneira (foi expulso) no jogo da primeira mão e não pode jogar.

De resto, há André Silva e Soares na frente, os pés de Óliver estarão ao lado de Danilo e André André dará o equilíbrio enquanto Brahimi tentará deseguilibrar a Juventus e, por conseguinte, o próprio FC Porto.

FC Porto: Iker Casillas; Maxi, Felipe, Marcano e Layún; Danilo, Óliver Torres, André André e Brahimi; André Silva e Soares.