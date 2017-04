“Calei-me a bem do Real, caso contrário tinha sido um circo”, diz Casillas sobre Mourinho

Formou-se e jogou praticamente durante toda a carreira no Real Madrid, mas há quase dois anos trocou a capital espanhola pela cidade Invicta. Agora com o clube 'blanco' no passado, Iker Casillas, jogador do FC Porto, abriu o jogo e falou com o jornal espanhol 'Marca' sobre as polémicas que teve com José Mourinho, quando este treinava os madrilenos, e lembrou os momentos conturbados que antecederam a sua saída do clube merengue.

“Entendo que as pessoas estivessem chateadas comigo por ter problemas com Mourinho. Calei-me a bem do clube e para não estar a montar um circo quando a situação não era boa. Caso contrário, teria sido um circo com duas pessoas e depois entrariam mais quatro ou cinco”, referiu o guarda-redes.

Há dois anos, Iker e Mourinho viveram alguns momentos tensos. O treinador português chegou mesmo a deixar o ídolo merengue no banco, preferindo usar Diego López.

Apesar de admitir estar bem no Porto, Casillas mantém um grande carinho pelo clube espanhol. O guarda-redes expressou o desejo de jogar pela equipa de lendas do clube madrileno quando um dia terminar a carreira.

“Estarei sempre agradecido ao público do Bernabéu. Agora, com os jogos de veteranos, espero que daqui a uns anos me chamem para que possa voltar a jogar no Bernabéu”, terminou.