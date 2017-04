Espírito Santo: “Resultado deixa-nos exatamente igual”

Nas primeiras palavras após o empate com o Benfica, os representantes dos azuis e brancos mostraram-se conformados com o resultado e confiantes com a possibilidade de ainda conquistarem o título nacional, depois de saírem da Luz a um ponto de distância dos encarnados (a mesma que tinham antes de a partida se iniciar).

Eis o essencial das declarações de Nuno Espírito Santo e Oliver Torres na flash interview após o final da partida:

Nuno Espírito Santo

"Entrámos mal no jogo, o Benfica esteve demasiadas vezes na nossa área. Ficámos em desvantagem, mas depois tivémos o controlo, faltou-nos quiçá um pouco de mais profundidade.

Na segunda parte, fizemos o empate e soubemos defender.

Qualquer que fosse o resultado, faltam sete jornadas, temos de ser fortes nos três jogos em casa e nos quatro fora...

Este é um resultado que nos deixa exatamente igual e vamos ter de trabalhar muito até ao fim.”

Oliver Torres

“Benfica entrou bem no jogo, mas começámos a segunda parte muito bem. Tentámos sempre, acreditámos até ao fim.

Cada partida é uma final, temos de as ganhar todas e esperar.

Não sei para quem é melhor este resultado.

Todos juntos vamos tentar chegar ao campeonato.”