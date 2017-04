Dois jogos de suspensão para Brahimi

Brahimi já estava no banco de suplentes quando, no domingo, viu um cartão vermelho direto durante a partida entre o Sporting de Braga e o FC Porto (1-1). Foi expulso e logo aí se ficou a saber que não poderia estar no jogo seguinte do campeonato, contra o Feirense.

Agora, sabe-se que também não estará frente ao Desportivo de Chaves.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) terá decidido suspender o jogador do FC Porto por dois jogos, escreve esta terça-feira o jornal Record.

Esta foi a segunda expulsão da época para o internacional argelino - a primeira aconteceu em Moreira de Cónegos, após ver dois cartões amarelos por um par de faltas que cometeu.