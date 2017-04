Espírito Santo: “O castigo a Brahimi é absurdo. Ele não merecia a expulsão”

O Feirense

“Como disse anteriormente, será um jogo complicado. Estamos preparados e conhecedores do adversário. Faremos tudo o possível, competir ao máximo”.

A expulsão e o castigo

“Brahimi? Há coisas que são difíceis de explicar. Temos de colaborar com os árbitros, mas é difícil explicar aos jogadores e aos adeptos o que aconteceu em Braga. Fomos vítimas de uma injustiça. Nada justifica a expulsão do Brahimi. O castigo é absurdo. Estamos solidários com ele. O Brahimi não merecia”.

O substituto de Brahimi

“Não lhe vou dizer quem é. Mas, repito: as opções são válidas e são boas. Estamos focados nas nossas tarefas.

Ainda o Braga

“O que me preocupa, também, foi o número de faltas do adversário [Braga]. Sejam justos. Os jogadores do Porto têm sido vítimas de faltas graves que nos condicionam. É preciso que seja feita justiça”.

O dérbi Sporting-Benfica

“O nosso único pensamento está no nosso jogo. Há três cenários possíveis após o nosso triunfo: sermos líderes, estar a um ponto ou continuarmos a três. Depois disso, pensaremos. Não dependemos de nós, mas estamos dentro da luta”.

André Silva

“Explicação para quebra de rendimento? Não faço eco das críticas. Sei o que é que ele vale e também sei o que a equipa precisa.”