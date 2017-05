Inspeção-Geral da Educação vai investigar mestrado do líder dos Super Dragões

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) vai analisar o projeto de mestrado de Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, avança a “Visão”.

Em causa está um pedido feito esta quinta-feira pelo reitor do Instituto Universitário da Maia (ISMAI), Domingos Oliveira Silva, na sequência de um artigo da revista que dava conta do percurso académico exemplar de Fernando Madureira, que concluiu o mestrado em Gestão de Desporto com 17 valores.

O reitor solicitou “um procedimento inspetivo” à IGEC, alegando que a exigência e o rigor foram sempre o primeiro objetivo da instituição” e que não quer que subsistam quaisquer dúvidas neste processo.

Domingos Oliveira Silva quer que sejam esclarecidos os procedimentos utilizados no projeto e aferidos os erros de português apontados no artigo da “Visão”.

Além de Fernando Madureira, outras pessoas ligados ao FC Porto licenciaram-se no mesmo estabelecimento: é o caso de Vítor Baía e Joana Pinto da Costa.