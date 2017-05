É oficial: Nuno Espírito Santo já não é treinador do FC Porto. A notícia foi confirmada pelo Porto Canal esta segunda-feira à noite. Clube e técnico chegaram a acordo esta tarde para rescindir o contrato.

O Expresso sabe que a relação do treinador com a SAD portista se vinha a deteriorar nos últimos tempos. Luís Gonçalves, diretor-geral para o futebol, e Nuno Espírito Santo não se falavam e divergiam em vários assuntos, alguns estratégicos, outros estruturais.

Espírito Santo deixa o FC Porto a seis pontos do Benfica, somando cinco jogos sem marcar e dez empates que ditaram o desfecho desta época sem títulos. Este domingo, no último jogo para o campeonato, os Dragões perderam frente ao Moreirense por 3-1.

Nuno Espírito Santo chegou ao comando técnico da equipa há menos de um ano, sucedendo José Peseiro. A 1 de junho de 2016, o antigo guarda-redes portista era apresentado aos sócios e aos jornalistas. “Sinto que volto a casa. E voltar a casa para vencer é, sem dúvida, o meu destino. E sabe muito melhor ganhar no FC Porto. Ser Porto é ganhar. Não é uma outra coisa senão sair do estádio com a convicção que fizemos tudo e que ganhámos”, disse o agora ex-treinador na altura.

