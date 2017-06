Do lado do Nantes já está - Sérgio Conceição tem “uma vontade irreversível de se juntar ao FC Porto”

Agora sim, apenas falta a confirmação do lado do FC Porto, porque o Nantes já fez a sua parte. O clube francês emitiu um comunicado a confirmar que chegou a acordo para rescindir o contrato com Sérgio Conceição.

O Nantes escreveu que, apesar de "toda a confiança e apoio que o clube e os adeptos manifestaram ao seu treinador, e do contrato renovado até 30 de junho de 2020, Sérgio Conceição informou a direção do clube da sua vontade irreversível de se juntar ao FC Porto, sem demoras".

Como tal, o clube informa que "não teve escolha" que não a de "aceitar a decisão inesperada do treinador português", apesar dos "danos consideráveis" que esta causa ao Nantes - que garantiu estar "firmemente empenhado em preservar os seus interesses económicos e desportivos".

Ou seja, em receber as respetivas indemnizações e, se possível, como tem sido escrito em vários jornais desportivos portugueses, ficar, em troca, com alguns jogadores do FC Porto (tem-se falado em Chidozie e Kayembe).

Por fim, o comunicado inclui uma declaração de Waldemar Kita, presidente do clube: "Fiz questão de lhe dar todos os meios para continuar a aventura [no Nantes]. Desejo-lhe boa sorte. Agora, estamos à procura de um novo treinador e propostas não falta, sinal de que o Nantes é um clube atraente".