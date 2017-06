É oficial. Sérgio Conceição é o novo treinador do FC Porto

O Conselho de Administração do FC Porto acaba de comunicar à CMVM que chegou a acordo com Sérgio Conceição para treinar os Dragões nas próximas duas épocas. As negociações com o Nantes, clube com o qual o agora técnico portista renovou há um mês contrato até 2020, duraram mais de uma semana, tendo Conceição sido libertado de compromisso de trabalho mediante uma indemnização, que inclui cedência de jogadores, há dois dias.

Os montantes envolvidas na rescisão não foram divulgados ao mercado.