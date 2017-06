UEFA castiga FC Porto: €700 mil, redução do número de jogadores inscritos e contas monitorizadas

A UEFA castigou o FC Porto por não cumprir as regras do fair play financeiro. No documento (ver AQUI) emitido pelo organismo que tutela o futebol europeu lê-se que o Porto acordou pagar 700 mil euros de uma multa que poderá subir até aos €2,2 milhões se os portistas não corresponderem com o que lhes é exigido.

Além disso, o Porto verá o número de jogadores inscritos baixar de 25 para 22 na próxima época na “lista A” que apresentará nas competições europeias; em 2018/19, poderão ser inscritos 23 se o FC Porto se ‘portar bem’.

Neste acordo celebrado com a UEFA, o FCP compromete-se a chegar ao break-even point em 2020/21, sendo que só poderá apresentar €30 milhões de prejuízo no exercício de 2017, €20 milhões em 2018m e €10 milhões em 2019.

Em maio, num comunicado à CMVM, a SAD portista admitira que poderia incorrer numa multa no valor de €1 milhão.