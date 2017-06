André Silva a caminho do Milão

Se na noite de sábado, a notícia foi a transferência do sueco Lindelof do Benfica para o Manchester United, a deste domingo é claramente a da transferência de André Silva do FC Porto para o Milão.

A informação foi avançada em primeira mão por um jornalista italiano da Sky Sport e já está a ser dada e confirmada pela generalidade da imprensa desportiva.

Em Milão, além de Marco Silva, que terá ainda de realizar os habituais testes médicos antes de assinar, estará também o seu agente, o poderoso Jorge Mendes.

André Silva apareceu na primeira equipa do FC Porto no ano passado mas foi durante o decorrer desta época que explodiu, marcando 21 golos. Também na seleção nacional a sua prestação tem sido relevante, tendo marcado ainda na sexta-feira um dos três golos com que a equipa treinada por Fernando Santos venceu a Letónia.

Os valores da transferência não foram ainda anunciados.