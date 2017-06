FC Porto entrega 'e-mails' à PJ

O comunicado é curto, mas apresenta um novo passo nas acusações que o FC Porto, através do diretor de comunicação Francisco J. Marques, tem remetido contra o Benfica, no chamado caso dos e-mails.

"O FC Porto informa que, através do seu Diretor de Informação e Comunicação, satisfez o pedido da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e entregou-lhe toda a documentação disponível em suportes originais do denominado dossiê e-mails de e para o SL Benfica", diz o clube portista no seu site oficial, sem mais explicações.

Esta manhã, o Benfica também já tinha divulgado um comunicado sobre o caso, negando qualquer tentativa de condicionamento da arbitragem.