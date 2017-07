Marcelo foi a pé ter com o FC Porto: fotogaleria de um encontro no México

O Presidente da República encontrou-se esta segunda-feira na Cidade do México com a equipa do Futebol Clube do Porto, a quem desejou boa sorte para os jogos de preparação da Supercopa Tecate contra equipas mexicanas.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está no México em visita de Estado, deslocou-se a pé desde o seu hotel, no bairro de Polanco, até ao hotel ao lado, onde está hospedada a equipa do Porto, que esta segunda-feira vai jogar contra o Cruz Azul e na quarta-feira entra em campo frente ao Chivas.

Depois de cumprimentar os jogadores portistas um por um, à medida que saíam do elevador, o Presidente da República deu um abraço ao treinador da equipa, Sérgio Conceição, e disse esperar "que corra muito bem" este estágio no México.

O chefe de Estado já tinha passado pelo hotel onde está a equipa do Futebol Clube do Porto no domingo à noite, quando regressava a pé de um jantar com a comitiva portuguesa que o acompanha nesta viagem, mas houve um desencontro e acabou por não estar com os jogadores.

"É natural que o Presidente de Portugal fale com uma equipa portuguesa. É uma boa coincidência aqui no México", considerou, na altura.

Na equipa do Futebol Clube do Porto jogam vários mexicanos - Miguel Layún, Herrera, Corona e Diego Reyes -, mas o nome mais gritado pelas pessoas que se concentravam em frente ao hotel era o do guarda-redes espanhol Iker Casillas.

Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, deu um abraço especial ao internacional português Danilo, um dos campeões europeus de 2016 que condecorou com o grau de comendador da Ordem do Mérito.

Antes de seguir para a inauguração oficial das instalações da construtora portuguesa Mota-Engil na Cidade do México, o Presidente da República tirou uma fotografia de grupo com todos os jogadores, à porta do hotel.