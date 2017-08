FC Porto vence Paços no primeiro de dois jogos no mesmo dia (sim, dois jogos num dia)

É uma forma (muito) intensa de terminar a pré-época: um dia, dois jogos. O FC Porto venceu esta manhã, no Olival, o Paços de Ferreira, por 4-1.

Aboubakar - novamente ele - abriu o marcador, aos 34', e os portistas foram para o intervalo em vantagem, depois de Luiz Phellype ter falhado um penálti para o Paços.

Mas, logo no início da 2ª parte, o avançado brasileiro redimiu-se, ao empatar o jogo. Ainda assim, os portistas voltaram a chegar à vantagem, através de Rui Pedro, aos 70', Marega, aos 77', e Brahimi, aos 85'.

A equipa de Sérgio Conceição volta a jogar esta quarta-feira à noite (20h, Porto Canal), frente ao Gil Vicente, em Barcelos, naquele que será o último jogo particular antes do início oficial dos portistas na Liga portuguesa, marcado para 9 de agosto, no Dragão, frente ao Estoril.