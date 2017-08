Em equipa que ganha não se... Marega

Depois de uma vitória por 4-0, para quê mexer? Deve ter sido isso que Sérgio Conceição pensou quando escolheu o onze portista que vai entrar em campo esta noite (20h15, SportTV1), em Tondela.

O treinador do FC Porto apresenta a equipa expectável, que só tem uma diferença em relação ao jogo contra o Estoril: sai Soares, que se lesionou na estreia na Liga, entra Marega.

Recorde-se que o avançado malinês já tinha entrado durante a partida contra o Estoril, marcando logo dois golos.

Onze do FC Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Óliver, Corona e Brahimi; Marega e Aboubakar. No banco estarão José Sá, Hernâni, Herrera, Layún, André André, Reyes e Otávio.

O Tondela, que na 1ª jornada empatou com o Feirense (1-1), começa com Cláudio Ramos, David Bruno, Osório, Ricardo Costa e Pité; Hélder Tavares, Bruno Monteiro, Claude Gonçalves, Wagner; Murilo e Heliardo. Pepa também terá no banco Ricardo Janota, Tyler Boyd, Pedro Nuno, Miguel Cardoso, Tomané, Joãozinho e Júnior Pius.

Siga o jogo ao minuto AQUI.