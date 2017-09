Hola, Layún. Bem-vindo de volta

Em equipa que (só) ganha não se mexe? Ai isso é que mexe, se o treinador entender que for para melhorar. E, esta noite, no Dragão, Sérgio Conceição entendeu mexer na lateral direita, entregando a titularidade ao mexicano Layún e deixando Ricardo Pereira no banco.

De resto, o onze portista mantém-se igual ao habitual, para o ataque ao 1º lugar da Liga.

Eis o onze do FC Porto: Casillas, Layún, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Danilo, Óliver Torres e Brahimi; Marega e Aboubakar.

Os suplentes são José Sá, Hernâni, André André, Ricardo, Reyes, Otávio e Soares.

O Desportivo de Chaves, liderado por Luís Castro, começa com Ricardo Nunes, Paulinho, Domingos Duarte, Nikola Maras e Djavan; Jefferson, Bressan e Pedro Tiba; Davidson, William e Perdigão.

Os suplentes são António Filipe, Filipe Melo, Elhouni, Nuno André Coelho, Tiago Galvão, Jorginho e Rúben Ferreira.

