Herrera: "Soubemos assumir este jogo difícil e vamos para casa com uma vitória que é justa"

Jogo difícil

“Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, como costumam ser os jogos com o Rio Ave. Para nós era muito importante vencer para continuar na liderança e com o sonho de chegar ao título. Soubemos assumir este jogo difícil e vamos para casa com uma vitória que é justa”.

Pressão do Rio Ave

“Não estamos habituados a que uma equipa nos pressione tanto. Nesse aspeto, o Rio Ave joga muito bem. Mas soubemos jogar contra isso e pressioná-los também. Acabámos por obrigá-los a cometer erros e isso foi um ponto muito importante para a vitória”.

Caminho para o título

“Ainda estamos muito no início e ainda falta muito caminho para percorrer. Mas é importante vencer, porque estes são aqueles jogos que nos podem deixar fora da corrida”.

Lugar conquistado?

“Temos um grupo muito bom, tanto a nível pessoal como profissional. Todos trabalhamos a 100% para estarmos preparados quando o treinador precisar de nós. Hoje calhou-me a mim jogar de início e tentei mostrar que posso ocupar o lugar”.