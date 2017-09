Sérgio Conceição: "Não olhamos para os rivais, olhamos para nós. Não estamos nada em bicos de pés"

Vitória justa

“Todos os adversários são difíceis: importante é a vitória e os três pontos. A justiça desta vitória é inequívoca. O Rio Ave não abdicou dos seus princípios, tentou construir a partir de trás com qualidade mas nós conseguimos bloquear essa saída. Penso que roubámos 15 bolas no meio-campo ofensivo só na 1.ª parte, criando com isso várias ocasiões. Com mais agressividade podíamos ter marcado”.

Segunda parte

“Na 2.ª parte o jogo foi mais aberto, melhorámos onde tínhamos de melhorar e fizemos dois golos com justiça. Depois uma desorganização defensiva, até porque tinha tirado o Alex Telles e mudado o Ricardo para a esquerda, o Rio Ave reduziu. Mas mereceu o golo, porque é uma equipa competitiva e com os seus princípios. Isso valoriza a nossa vitória. Vai ser muito difícil a qualquer equipa passar aqui em Vila do Conde”.

Aposta em Otávio e Herrera

“Foi uma questão estratégica. Sei que não tenho um plantel vasto em soluções, mas os que tenho são jogadores de grande nível. Tento, tendo em conta o adversário que tenho pela frente, ajustar a equipa às melhores soluções que penso ter”.

Cinco pontos de vantagem para o Benfica

“Estamos no bom caminho e demos continuidade ao que temos feito no campeonato. Não olhamos muito para os rivais, olhamos para nós. Estamos no início, por isso não vale muito a pena dar destaque ao atraso de um dos rivais. Não estamos nada em bicos de pés. Estamos, isso sim, conscientes das muitas dificuldades que vamos ter pela frente”.