Brahimi: “Estamos com um espírito top, top, top”

Brahimi não tem dúvidas. O FC Porto está no “caminho certo”, e a vitória contra o Portimonense, esta sexta-feira à noite, por 5-2, é a prova disso.

“Estamos com muita vontade de fazer as coisas bem, de conseguir coisas, estamos muito fortes mentalmente desde o início da temporada. Penso que estamos no caminho certo. Estamos muito bem, com um espírito top, top, top e temos de continuar assim até ao final da temporada”, afirmou o jogador do FC Porto, para quem o “segredo” da vitória alcançada no jogo desta noite é mesmo a “união do grupo”.

Reconhecendo que “todos os jogos são importantes” e que o objetivo é sempre “conseguir os três pontos”, Brahimi disse o resultado do jogo desta noite vem dar mais “confiança” à equipa para “continuar a trabalhar bem todos os dias” no sentido de “melhorar”. “Trabalho para crescer e para ajudar os meus companheiros dia a dia. É esse o meu espírito é assim que temos de fazer todos”, acrescentou o jogador.