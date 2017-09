Só Corona é novo no onze do Dragão

Tudo a postos no Dragão. Na casa onde Marega tem levado tudo e todos à frente quando menos se esperava, o maliano é um dos esteios do onze que hoje se apresenta perante o público portista para enfrentar o Portimonense (20h30m), juntamente com a novidade Corona, o papa recordes Casillas (mais um para a carreira de Sán Iker, ao igualar Mlynarczyk nas aparições com a camisola dos azuis e brancos) e a grande dúvida para esta partida, Alex Telles (está recuperado).

Sem mais demoras, conheça a equipa, disposta no habitual 4-4-2 de Sérgio Conceição: Casillas, Ricardo Pereira, Felipe, Iván Marcano e Alex Telles; Danilo e Herrera; Brahimi e Corona; Aboubakar e Marega.

Pelo lado dos algarvios, os comandados de Vítor Oliveira atuam com: Ricardo Ferreira; Ricardo Pessoa, Felipe Macedo, Rúben Fernandes e Lumor; Paulinho, Pedro Sá e Ewerton; Wellington Carvalho, Fabrício e Shoya Nakajima.

Acompanhe o jogo ao minuto na Tribuna Expresso.