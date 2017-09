Sérgio Conceição: “Não deixamos cair nada. FC Porto tem uma história muito importante nas competições europeias”

“Orgulhoso” do resultado frente ao Mónaco, Sérgio Conceição felicitou os jogadores. O treinador do FC Porto referiu que, para a partida desta terça-feira, a equipa planeou a estratégia “da melhor forma” e chegou ao campo “um pouco mais expectante”.

“Parabéns aos jogadores pela interpretação da estratégia e por colocarem no jogo o que tinha sido pensado. Não éramos os piores quando perdemos contra o Besiktas, assim como também não seremos os melhores agora”, disse Conceição em declarações à RTP após a partida. “Nos primeiros dez ou 15 minutos, quando chegamos à baliza, soube que era difícil perdermos porque estávamos muito bem no jogo”, acrescentou.

Questionado sobre a escolha de Sérgio Oliveira para o onze inicial, o técnico explicou que considerou que o jogador “daria o que era necessário no meio-campo”. “Tenho os jogadores todos à disposição, trabalham diariamente. Fico feliz pelo Sérgio e pela equipa”.

Defendendo que o FC Porto não joga apenas para as competições nacionais, o treinador sublinhou que a vitória desta noite foi em casa “da equipa que teoricamente era a favorita do grupo”. No entanto, agora é preciso pensar no jogo frente ao Sporting, a contar para o campeonato.

“O FC Porto tem uma grandeza e uma história muito importante nas competições europeias. Não deixamos cair nada, temos de ser competentes nas duas competições.”