Marcano: "Não me importa o que a outra malta diz. Interessa-me a minha equipa"

Marcano, capitão espanhol do FC Porto, falou à SportTV sobre o jogo, que considera ter dois momentos, sobre o eventual cansaço, e sobre os rivais. Em baixo, a flash: "Sim, poderíamos ter conseguido a vitória, porque fomos superiores em campo na primeira-parte. Na segunda, foi tudo mais equilibrado. Eventualmente, as equipas sentiram-se cansadas por causa dos jogos na Champions. Demonstrámos que somos uma equipa, que sabemos sofrer. Não me preocupa o que a outra malta diz, interessa-me a equipa e como nós estamos".