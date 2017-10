Sérgio Conceição: "O que eu disse aos jogadores na rodinha digo-lhe a si também: vamos ser campeões"

Aqui está a flash de Sérgio Conceição à SportTV. Sem quebras ou cortes.

"Acho que perdemos dois pontos hoje, apesar da qualidade individual e coletiva do adversário. O Iker não fez uma única defesa. A nossa primeira parte foi muito coesa, segura, conseguimos controlar o Sporting. Talvez, no último terço, poderíamos ter sido mais rápidos a definir, na zona de definição, na zona de conclusão. Mas foi uma primeira-parte fantástica da nossa parte; o Sporting só chegou à nossa baliza em pontapés de canto. Na segunda-parte, houve um certo relaxamento da nossa parte e o jogo foi mais equilibrado. Houve uma oportunidade para cada nessa altura, mas no geral devíamos ter vencido o jogo. Se isto tem efeito psicológico? Claro. Positivo. Ficamos ainda mais confiantes. E aquilo que lhes disse naquela rodinha, vou dizer-lhe a si também: é que vamos ser campeões. Quando ao Jorge Jesus? Ele está entre os três melhores treinadores portugueses, ele vive o jogo com paixão."