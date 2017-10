Sérgio Conceição “à Mourinho”? A resposta do ‘special one’ à comparação

Estávamos em 2003 quando um treinador mais ou menos desconhecido espantou o futebol português: “Se em Portugal o melhor for campeão, os melhores somos nós. Em condições normais, somos muito melhores e vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões".

José Mourinho já estava no FC Porto há meses e, após uma goleada europeia contra o Denizlispor (6-1), não teve dúvidas em puxar dos galões. Mas mesmo em 2002, quando foi apresentado no decorrer da época, já tinha dito praticamente o mesmo: "Tenho a certeza de que no próximo ano vamos ser campeões".

O resto, como se costuma dizer, é história - o FC Porto foi campeão e Mourinho arrancou para uma carreira ímpar no futebol mundial.

Agora, 14 anos depois das palavras de Mourinho, há um novo treinador a garantir que o FC Porto vai ser campeão. “Nunca o faço, mas vou revelar o que disse à equipa - com esta atitude e com esta qualidade, vamos ser campeões", disse Sérgio Conceição após o empate (0-0) em Alvalade.

Questionado sobre as semelhanças entre os dois gestos, José Mourinho respondeu assim: “Cada um gere as emoções dos jogadores e dos adeptos do modo que pensa ser melhor... Se fez bem ou mal, cedo ou tarde? Não sei. Eu já disse antes, já disse depois e, às vezes, nunca disse".

Ou seja, não há fórmulas mágicas, explicou o 'especial' ao jornal "A Bola": "E fui campeão oito vezes. Cada caso, um caso".

E, para já, este FC Porto é um caso sério: em oito jogos, sete vitórias e um empate, ou seja, a liderança da Liga NOS, dois pontos à frente do Sporting e cinco pontos à frente do (tetracampeão) Benfica.