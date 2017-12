FC Porto repudia invasão do relvado, mas recorda “comportamento antidesportivo” do diretor do Benfica

Em comunicado, os azuis e brancos demarcam-se ainda de todas as iniciativas em curso nas redes sociais, que visam o apoio financeiro e judicial ao adepto que acabou detido pelas forças de segurança.



Apesar disso, o FC Porto lembra que na altura do incidente o jogo estava interrompido na sequência de um comportamento antidesportivo de Tiago Pinto, diretor-geral do Futebol Profissional, que acabou por ser expulso.



O comunicado:

O FC Porto não se identifica com a atitude, que repudia, do espectador que entrou em campo perto do final do jogo frente ao Benfica, numa altura em que a partida se encontrava interrompida na sequência de um comportamento antidesportivo de um dirigente benfiquista.

Tendo isso em conta, o clube repudia e demarca-se de todas as iniciativas em curso que visam o apoio financeiro ou judicial a esse espectador.