No onze do FC Porto cabe o jogador que mexeu com o clássico

Olhando para o onze, é fácil perceber qual a novidade: chama-se Otávio, o médio brasileiro que entrou na segunda-parte do FC Porto-Benfica para desequilibrar definitivamente a balança do clássico.

Pois então, Sérgio Conceição escolhe uma equipa de ataque, onde cabem Herrera e Danilo, mas também Otávio, Marega, Aboubakar e Brahimi, tudo gente com tração à frente. Resta saber se em 4x4x2 (com Brahimi e Otávio nas alas e Aboubakar e Marega à frente) ou em 4x3x3 (com Otávio no meio, Marega e Brahimi nas alas).

Onze do FC Porto: José Sá; Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Marega, Aboubakar e Brahimi.