Sérgio Conceição: “Muito poucas pessoas acreditavam no trajeto desta equipa”

A estratégia

“Tivemos o percalço com a lesão do Otávio no aquecimento. Obviamente que temos outros jogadores para dar resposta, mas tínhamos trabalhado com o Otávio. Isso abalou um pouco a nossa estratégia, apesar de termos chegado cedo ao golo. Houve ali algumas perdas de bola que podiam ter criado perigo para a nossa a baliza. Depois houve a expulsão e por isso mais espaço, mas é de louvar esta equipa que foi à procura de novo golo que lhe pudesse dar maior tranquilidade. Sabíamos que o Mónaco não vinha com o melhor onze, os automatismos podiam não ser os melhores e tentámos tira proveito disso. O Leipzig fez um investimento de 100 milhões de euros, o próprio Mónaco, apesar de vender muito, também investiu bem. Penso que este grupo esta de parabéns. No campeonato continuamos o nosso trajeto, somos uma das duas equipas que estão invictas. Vamos continuar".

Os momentos

“Por vezes é preciso controlar esse mesmo jogo, é preciso controlar com bola. Sempre que chegamos à linha de fundo não é obrigatório cruzar, podemos ficar com a bola e gerir. Obviamente há sempre aspetos a melhorar, mas no geral muito poucos acreditavam no trajeto desta equipa”

A gestão

“O Marega é muito ofensivo, o Coronha tem outras características. Temos de gerir isto, assim. O Aboubakar tem estado muito desgastado pelos muitos jogos que tem feito”.

O sonho

“O sonho faz parte daquilo que é o nosso balneário. Temos objetivos bem definidos e este era um deles. Conseguimos chegar aos oitavos, agora tudo o que vier, não vamos deixar cair nada, vamos sonhando. Estou sempre a ligar o campeonato à Liga dos Campeões, porque já estamos a pensar no Vitória de Setúbal. Queremos ganhar o próximo jogo”.

A lesão e a expulsão

O Otávio ressentiu-se de um problema muscular, o staff médico vai avaliar mas ainda não sabemos o tempo de paragem. O Felipe passou por uma situação que pode acontecer, mas não deve acontecer.