Um castigo para Felipe?

Num encontro em que o FC Porto precisa de vencer para igualar o Sporting no topo da tabela, uma enorme surpresa no onze de Sérgio Conceição que deixa Felipe de fora e coloca Diego Reyes ao lado de Marcano no eixo da defesa dos dragões para o jogo com o V. Setúbal.

O central brasileiro foi expulso no último encontro do FC Porto, a meio da semana com o Mónaco, para a Champions, e não é conhecido qualquer impedimento físico. Chamada de atenção de Conceição ao seu jogador?

Face ao encontro com o Mónaco, sai ainda André André e entra Maxi Pereira para o onze, com Ricardo Pereira a avançar no terreno. O FC Porto deverá voltar a uma estrutura próxima do 4x4x2.

Assim, o FC Porto vai entrar em campo com: José Sá; Maxi Pereira, Marcano, Diego Reyes, Alex Telles; Danilo, Herrera, Ricardo Pereira, Brahimi; Marega e Aboubakar

Acompanhe aqui na Tribuna o V. Setúbal-FC Porto, a partir das 20h15.