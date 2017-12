Sorteio da Champions: Liverpool no caminho dos dragões

Calhou o Liverpool… uma fava assim-assim.

Uma equipa complicada para a defesa do FC Porto, mas podia ser pior. Eis a primeira impressão do sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Com 41 golos nos últimos doze jogos, o ataque da equipa britânica é mais do que temível. Contudo, por mais estranho que pareça, o período de transferências de inverno pode jogar a favor dos dragões.

Coutinho - o melhor jogador do Liverpool, digamos - pode sair para o Barcelona e isso poderá desequilibrar os chakras da equipa.

Sérgio Conceição terá de inventar, encontrar forma de bloquear o ataque britânico, mas ainda é possível sonhar com os quartos.

Marega, Brahimi, Soares e Aboubakar, claro, farão tremer a defesa do Liverpool. Uma pequena vantagem para a equipa portuguesa: a primeira mão será jogada no Estádio do Dragão.

A primeira mão dos oitavos da Champions está marcada para 13/14 e 20/21 de fevereiro de 2018. Já a segunda mão será disputada a 6/7 e 13/14 de março.

Dois clássicos europeus

O grande jogo dos oitavos da Champions será um novo clássico europeu: o Paris Saint-Germain vai bater-se com o Real Madrid, uma colisão entre o novo príncipe da competição e o Rei entronado. O resultado deste encontro irá provar se o investimento milionário do clube parisiense no último verão fez os milagres prometidos.

Em segundo plano, há ainda outro grande jogo: um Chelsea vs Barcelona. Se os lugares que as duas equipas ocupam no campeonato falassem, o Barça estará em vantagem. Porém, isto é a teoria.

Boas notícias para Paulo Fonseca

O Shakhtar Donetsk, orientado por Paulo Fonseca, pode chegar aos quartos-de-final, caso a equipa mantenha o rendimento da fase de grupos. Com sorte, calhou-lhe o AS Roma, a equipa italiana mais assessível do sorteio.

United e City

Mourinho e Guardiola têm o caminho aberto para chegar aos quartos da Champions. O City irá defrontar o Basileia, equipa que veio do grupo do Benfica, e o United vai colidir com o Sevilha.

Juventus, Bayern, Tottenham e Besiktas

A Juventus, finalista no ano passado, irá defrontar o Tottenham, equipa que venceu o grupo do Real Madrid. O encontro promete ter margem para surpresas.

Já o Bayern Munique irá defrontar o Besiktas, equipa liderou o grupo do FC Porto.