Há um brasileiro de regresso ao onze do FC Porto e um português que faz as vezes de um mexicano

Sem poder contar com Herrera, castigado após a expulsão na Taça da Liga, Sérgio Conceição coloca André André no meio-campo para o encontro com o Feirense, um jogo em que o FC Porto deverá voltar a jogar em 4x4x2.

Mas não é essa a única alteração nos titulares dos dragões: após alguns jogos no banco, Felipe está de volta ao onze, para vez de Reyes, que será suplente.

Assim o FC Porto vai apresentar-se em Santa Maria da Feira com: José Sá; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo Pereira, André André, Corona e Brahimi; Marega e Aboubakar

Siga aqui o Feirense-FC Porto, a partir das 20h15.