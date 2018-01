Sérgio Conceição sobre o jogo com o Feirense: "Foi a arbitragem mais infeliz que eu assisti como jogador ou treinador"

Arbitragem em Sta. Maria da Feira

"Foi muito merecida a nossa vitória por tudo aquilo que se passou. Foi a arbitragem mais infeliz que eu assisti estando eu em campo, como jogador ou treinador"

Expulsões

"Claramente quando vejo uma situação do Herrera em que ele é expulso, podem dar um jogo e dão dois, fico preocupado, sem dúvida nenhuma. Quando vejo a expulsão do Felipe, fico preocupado, porque vejo que não é correto, não é justo.

Eu digo-vos uma coisa: o meu sentimento - e vocês conhecem-me - o meu sentimento é que eu empatei um jogo contra o Sporting que não houve casos, foi um empate. Mas nos outros jogos que nós não ganhámos foram situações que me preocupam. E cada vez mais porque à medida que vamos avançando no campeonato as coisas têm sido mais frequentes. Nós somos uma equipa forte, muito competitiva, temos um espírito fantástico como vocês viram no último jogo, mas estão a acontecer certas e determinadas situações que nos deixam alerta, preocupado. Mesmo assim temos levando a água ao nosso moinho. Mas vai ser uma luta, nessa luta, que eu não quero dizer, mas vou ter de dizer, contra tudo e contra todos"

Mercado

"Vamos ver, vamos ver. Vocês sabem tão bem quanto eu das dificuldades do clube, vamos ver o que é possível. Estou em constante contacto com o presidente. Mas eu devo dizer que todos os jogadores que eu tenho aqui à disposição são jogadores de qualidade e que me dão garantias"

Brahimi

"Foi um grito de revolta. Sabem que isto do futebol, vocês sabem que muitas das vezes a postura do árbitro e a forma como se dirige aos jogadores, aos treinadores antes de entrar para o relvado, aquela pequena conversa no túnel, a forma como apita… tudo isso são indicadores importantes para quem anda aqui dentro. Ficamos preocupados, lá está. O Brahimi meteu cá para fora algumas das injustiças que se vinham a passar no jogo. Associada uma grande vontade da equipa ganhar"

Credibilidade do VAR

"Temos de saber quando se deve usar, quando é que deve intervir, quando é que o árbitro deve pedir ao VAR para intervir. É isso que temos de clarificar e neste momento, penso eu, não é de todo claro"

V. Guimarães

"Pelo que o Pedro [Martins] disse, virá ao Dragão jogar de olhos nos olhos com o FC Porto. Outras equipas já o fizeram, mudando até a estrutura habitual… isso depende do que o treinador achar que é melhor para roubar pontos aqui. Nós treinadores temos de conhecer aquilo que é a valia do Vitória de Guimarães e pensar naquilo que nós devemos fazer para contornar as dificuldades do jogo e vencer"

Baixas

"Tenho onze jogadores e outras soluções no banco… enquanto eu tiver onze não há problema nenhum [risos]. Obviamente que gostava de ter toda a gente à disposição, o Felipe e o Herrera estão de fora, o Otávio está de fora também por lesão. Há uma coisa boa: não tenho de deixar ninguém de fora. Está toda a gente convocada e isso é ótimo, porque normalmente é uma dor de cabeça deixar alguém de fora, porque eles trabalham todos muito bem ao longo da semana"

Óliver

"Vai ser muito importante durante a época. No último jogo considerei que face ao que estava a passar era o jogador indicado para nos dar algo, que nos podia dar alguma mais-valia e foi, esteve bem, entrou bem. Ele sabe aquilo que eu quero dele: aquilo que eu peço ao Óliver hoje é um bocadinho diferente daquilo que ele estava habituado a fazer, mas acho que já o está a fazer melhor"