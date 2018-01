E então, 121 depois, ele volta à titularidade

Óliver Torres é a grande novidade no onze do FC Porto. O médio espanhol não era titular no campeonato desde nove de setembro de 2017 (vitória portista por 3-0, contra o Chaves) e fará companhia a Danilo no meio-campo da equipa.

Sérgio Conceição optou por uma formação de ataque, porque a Óliver se juntam Corona, Brahimi, Marega e Aboubakar.

Onze do FC Porto: José Sá; Ricardo, Reyes, Marcano e Alex Telles; Danilo e Óliver; Corona, Marega, Aboubakar e Brahimi.