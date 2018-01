Não é campeão quem quer, mas quem mais quer e ninguém quer tanto como este FC Porto

Esta história começa pelo fim, no momento em que Hernâni fala no círculo de jogadores do FC Porto que ali se juntam depois de ganharem ao Vitória de Guimarães por 4-2. É uma imagem insólita, porque Hernâni é habitualmente suplente de um suplente, não é portanto rapaz para ter muitos minutos na equipa. Ainda assim, é ele que se dirige aos colegas, e não Danilo ou Marcano ou Brahimi. É possível que o esteja a fazer porque foi seu o cruzamento para o 3-1 de Marega que desfez as dúvidas num jogo que pareceu tremidinho na primeira parte, mas que acabou com a vitória do campeão de inverno.

Curiosamente, Hernâni e Marega foram jogadores do Vitória de Guimarães e, mais curioso ainda, foram ambos emprestados pelo FC Porto na época passada e agora cá andam os dois. Eles mais Aboubakar, Sérgio Oliveira e Ricardo Pereira, que para tornar isto ainda mais esotérico também jogou no Vitória de Guimarães, e também andou emprestado no ano passado, e também fez uma assistência para Marega (4-2) neste jogo.

Obviamente, tantos renegados-regressados que se tornam úteis não são atos isolados, devem fazer parte de um plano maior, escrito algures num lugar qualquer. A minha teoria, baseada em pouca coisa, é a de que o FC Porto está a seguir um por um os passos protocolares do guião clássico da superação.

Vejamos: há um clube sem dinheiro que contrata um treinador jovem e carismático que pega numa equipa magra - magérrima - e a transforma numa máquina implacável, destruidora de egos e de vontades.

Porque é isto que o FC Porto faz: cerca, amassa, golpeia e quebra os adversários pelo ininterrupto massacre a que os sujeita. Ver este FCP jogar é assistir a explosões de adrenalina e a fibras musculares em constante contração, e contra o Vitória de Guimarães o quadro não mudou, apesar das circunstâncias.

É que o Vitória marcou primeiro, por Raphinha, que apareceu nas costas da defesa num lançamento longo, e os jogadores do FC Porto tiveram então de reagir a um estímulo diferente - era a primeira vez no campeonato que os dragões se viam obrigados a dar a proverbial cambalhota no marcador.

E então houve nervos e erros e berros - o Sporting passara a ferro o Marítimo instantes antes - e até ao final da primeira parte os portistas não remataram uma única vez à baliza de Douglas. Parecia que o plano de Pedro Martins poderia dar certo: defender lá atrás e pôr a bola rapidamente nos corredores para apanhar o Porto em contra-ataque.

Só que os bons planos e as boas estratégias acabam por ruir diante de rivais que os vão desmontando bloco por bloco, peça a peça, com a força bruta e a genética abençoada de Marega, Aboubakar e Danilo, e o talento desgraçado de Brahimi, até não restar mais nada do que o chutão para a frente e a fé em deus nosso senhor jesus cristo.

E quando esse momento chegou e quando o Porto empatou, num vólei de Aboubakar a cruzamento de Corona, já Òliver e o próprio Aboubakar tinham falhado oportunidades de golo, sinal de que o inevitável estava para acontecer.

Depois, Brahimi recebeu um passe de Alex Telles, fintou o pobre Jubal, fez um chapeuzinho a Douglas e aconteceu o 2-1; mais tarde, Hernâni, primeiro, e Ricardo, depois, cruzaram de pé esquerdo e de pé direito para um golo de cabeça de Marega e outro destro também de Marega.

Com 4-1 e com o Vitória diminuído fisicamente pelo adversário, o Porto relaxou tanto que Reyes perdeu uma bola estúpida que Héldon aproveitou para reduzir mais uma derrota dolorosa contra um dos grandes - 0-4 contra o FC Porto (Taça de Portugal), 1-3 contra o Benfica (Liga) e 0-5 contra o Sporting (Liga).

E agora que a primeira volta acabou, fica este dado: o FC Porto é líder isolado, está nos oitavos de final da Champions, joga os quartos de final da Taça de Portugal esta semana e ainda tem a Taça da Liga no calendário - tudo isto sem contratar.