Ricardo a meio-campo, Marcano no banco - ora aí está um onze revolucionário de Sérgio Conceição

Muitas, muitas e já esperadas alterações no onze do FC Porto face ao encontro da Taça de Portugal com o Moreirense. Até porque, para começar, não há Brahimi que, lesionado, ficou fora da convocatória de Sérgio Conceição. Está assim de regresso Herrera, que terá como companhia a meio campo Ricardo e Layún, que mantém a confiança de Conceição.

Mas surpresa, surpresa é Marcano, que vai começar no banco este encontro com o Estoril, que fecha a 18.ª jornada do campeonato.

O FC Porto vai assim jogar com: José Sá; Alex Telles, Reyes, Felipe, Maxi; Danilo, Layún, Herrera, Ricardo, Marega e Aboubakar

Acompanhe o Estoril-FC Porto aqui na Tribuna, a partir das 21 horas.