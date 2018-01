Desde que chegou ao Porto, Felipe engordou 5 kg. Mas a culpa não é das francesinhas

Depois de duas épocas no FC Porto, há um novo Felipe. Mais experiente e mais forte. "No Corinthians sempre tentei ganhar mais massa, mas acabei nunca conseguindo. No Porto, isso acabou acontecendo de forma natural, acho que pela carga de treinos e por estar na melhor forma física da carreira. Não foi propriamente uma exigência do clube, tive isso naturalmente", explicou o central brasileiro ao site Globoesporte.

O ex-defesa do Corinthians revelou que ganhou 5 kg de massa muscular desde que veio para Portugal e garantiu que há agora um Felipe diferente. "Estou mais maduro pessoal e profissionalmente, pude evoluir tecnicamente, encontrei situações táticas diferentes e consegui aprender com os treinadores", disse o jogador de 28 anos, que antes de ser treinado por Sérgio Conceição teve Nuno Espírito Santo como técnico.

"Vivi um grande momento em 2015 pelo Corinthians, quando venci o Campeonato Brasileiro e, agora, estou vivendo uma boa fase também no Porto. Cheguei, consegui ajudar a equipa, tive boas exibições e estive em campo em praticamente todos os jogos do clube desde que cheguei à Europa", acrescentou.

Em 69 jogos pelo FC Porto, Felipe já conseguiu marcar - apesar de ser central - seis golos - e garante que ainda quer mais. "Claro que penso [risos]. Se Deus quiser, vou conseguir [fazer mais golos]! Tenho de trabalhar para ser ainda mais eficaz na área adversária. Há sempre espaço para melhorar. Os zagueiros [centrais] vão muitas vezes à área nas faltas e escanteios [cantos], e ainda dá para fazer mais golos. Obviamente que a minha função prioritária é marcar os atacantes e evitar os golos, mas vou correr atrás para superar esses números", assegurou.

MIGUEL RIOPA

Felipe também falou sobre o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, o Liverpool, que ficou recentemente sem um dos seus melhores jogadores, Coutinho, mas é, ainda assim, um adversário de grande valor. "Coutinho é um ótimo jogador. Ele não jogar sempre será bom para qualquer clube, pois é diferenciado, tanto que chegou ao Barcelona com moral e expetativa por parte de todos. Ele faz muita falta para qualquer clube no mundo, então pode ser um fator positivo para nós, com certeza", admitiu.

"Mas o elenco do Liverpool é muito qualificado, eles contam com outros jogadores de qualidade, muitos defendem as suas seleções, e temos de estar atentos a cada um deles nesses dois confrontos, que com certeza serão muito disputados", concluiu. O FC Porto recebe o Liverpool, na 1ª mão dos oitavos de final da Champions, a 14 de fevereiro, e vai a Inglaterra disputar a 2ª mão a 6 de março.