A curiosa troca de tweets entre Sérgio e Pedro Ribeiro: “Tiro o Brahimi se tirares o Nuno Markl! Abraço”

A história começa com o tweet em cima: “Haters gonna hate. Mas é a vida”. Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, apresentou a festa das “Manhãs da Comercial” no Coliseu do Porto e, entre os presentes, na audiência, lá esteve o treinador do FC Porto a aplaudir. “Pedi-lhe para tirar o Brahimi. Diz que não”, escreveu o benfiquista Pedro Ribeiro, a propósito da presença do técnico.

A resposta de Sérgio Conceição seguiu horas depois, na mesma plataforma.

Sérgio Conceição disse que “foi um prazer”, mas que não iria aceder ao pedido a não ser que... “Tiro o Brahimi se tu tirares o Nuno Markl”.